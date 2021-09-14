فيديو.. لفتة طيبة من السيسي تجاه والدة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطلب راندا أبو الحسن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالسماح لوالدتها بالتقاط صورة تذكارية خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر.

وقالت أبو الحسن: "أمي جاءت من لبنان خصيصا لحضور إطلاق الفعالية والتقاط صورة تذكارية معك.. فسمح الرئيس بذلك".

وعبرت والدة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر للرئيس السيسي، عن عن فخرها واعتزازها بمقابلته، والإنجازات التي تحققت في مصر تحت قيادته.

وتابعت: "شرف كبير ليا أتصور مع حضرتك وحضوري اليوم في هذه الفعالية.. وهنيئا لمصر لتكون قدوة لرؤساء العالم العربي.. ورد عليها الرئيس شرف ليا أنا.. وأنا فرحان جدا بوجودك معانا".