بالاسماء.. إعلان نتيجة القبول بمدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية (تعرف على الأوراق المطلوبة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت مدرسة الشهيد أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، قبول دفعة جديدة من الطلاب المقبولين بالمدرسة للعام الدراسي الجديد 2021/2022 .

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عام 2019, بالتعاون مع شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة بمجال إدارة وتشغيل المطاعم.

وأكدت المدرسة، إن الدفعة الجديدة تضم 100 طالبة وطالبة، على إن يبدأ تسليم الملفات، بدءا من الثلاثاء من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا

وحددت الوزارة المستندات و الأوراق المطلوبة عند التقديم والتي جاءت كالتالي:

شهادة ميلاد حديثة للطالب و٣ صور منها

_صل شهادة الاعدادية و٣ صور منها .

بيان النجاح و٣ صور منه

البطاقة الصحية للطالب مختومة ويثبت بها ان الطالب خالي من جميع الأمراض

٦ صور حديثة للطالب

صور لبطاقة ولي الأمر

وجاءت الأسماء كالتالي:

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