الهضيبي يحصل على حكم قضائي بإلغاء قرار فصله من الوفد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حصل ياسر الهضيبي، القيادي الوفدي، على حكم محكمة بإلغاء قرار فصله، وذلك في الحكم الصادر من محكمة استئناف عالي القاهرة رقم ٥٩٥٠.

وبموجب الحكم يلغى من ترتب على قرار فصل الهضيبي من آثار مع عودته لكافة مناصبه، مع إلزام رئيس حزب الوفد بهاء أبوشقة بالمصروفات وأتعاب المحاماة. بحسب بيان صحفي صادر منه.

وفي فبراير الماضي أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فصل عدد من القيادات الوفدية أبرزهم؛ ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده ومحمد عبد العليم داوود ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده.

وآنذاك رد الهضيبي، أن قرار المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، بفصله من الحزب "غير لائحي"، لافتًا إلى أنه لا يجوز له كرئيس للحزب فصل عضوًا بالهيئة العليا ونائب لرئيس الحزب.

وأضاف «الهضيبيي»، أن أبوشقة اتخذ قرارات مخالفة للائحة الداخلية للحزب ومخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه "سيقاضي أبوشقة شخصيًا عما فعله فيما يخص الفيديو الذي نشره خلال المؤتمر الصحفي، حيث أن الفيديو به عملية قص ولزق ومقتطع منه كلمات عديدة".