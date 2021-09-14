مدبولي: الربع الأخير من العام المالي الماضي شهد عودة النمو بنسبة 7.7%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الاقتصاد المصري استمر على النمو الإيجابي خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا، مشيرا الى أن النمو كان أقل من المعدلات ما قبل جائحة كورونا ولكنه اعتبارا من العام المالي الحالي نستهدف العودة وبقوة لمعدلات النمو بحيث تصل الى 7% خلال السنوات الأربعة المقبلة.

وأضاف مدبولي ـ خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ـ أن التركيز الأخير على الإصلاح الاقتصادي جوهره في الأساس العمل على بناء الانسان المصري، مؤكدا أن الدولة المصرية ركزت على قطاعات معينة وعلى رأسها قطاع التعليم والصحة والسكن اللائق ومختلف القطاعات الأخرى.

وأشار مدبولي أن حجم الاستثمارات العامة في قطاع التعليم تضاعف من مجرد 4.9 مليار في عام 2013 الى 56 مليار جنيه في العام المالي الحالي ، لنكتشف اننا ضاعفنا في سبع سنوات عشر أضعاف المخصصات للتعليم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - في كلمته خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن الاستثمارات العامة في قطاع التعليم تضاعفت من 4.9 مليار في 2013 إلى 56 مليار في العام المالي الحالي".

وأوضح أنه تم الانفاق على التعليم ما قبل الجامعي العام الماضي أكثر من 50 مليارا في العديد من المنشآت وتطوير المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات في التعليم العالي ستنتهي في الفترة المقبلة تتجاوز 550 مشروعا بإجمالي استثمارات 140 مليار، مضيفا: "كما أننا نضاعف عدد الجامعات الحكومية و نتوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية وتطوير منظومة التعليم الفني".

وفيما يتعلق بمجال الصحة، قال مدبولي: "كان هناك إطلاق لأكثر من 20 مبادرة تستهدف تحسين مستوى الصحة للمواطن المصري بكل فئاته؛ ففي 2013 كانت الاستثمارات العامة 2.7 مليار جنيه، أما في 2021 كانت الاستثمارات 54 مليار جنيه"، منوها بأن قطاع الصحة يشهد العديد من المبادرات على غرار مبادرة 100 مليون صحة، الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والقضاء على فيروس سي، و مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية ومنظومة التأمين الصحي الشامل ونتحدى الوقت لتغطية الجمهورية في أسرع فترة ممكنة".

وفيما يتعلق بمجال السكن اللائق، قال مدبولي، "إنه يعد أحد أهم مكونات حياة كريمة للمواطن المصري، مشيدا بأن الدولة المصرية خطت بخطوات غير مسبوقة في كل أماكن مصر، على غرار الريف والمدن وشرقها وغربها، مؤكدا أنه على رأس هذه المبادرات مبادرة حياة كريمة والتي نستهدف بها تحسين جودة الحياة إلى 58 مليون مواطن".

وأشار إلى أن برنامج تطوير المناطق غير الآمنة لم تستطع دولة في العالم أن تنهي هذه الإشكالية في هذه الفترة الزمنية وتوفر السكن اللائق والكريم لأكثر من مليون أسرة تسكن في هذه المناطق.

ولفت إلى أن مشروع السكن الاجتماعي و إتاحته لكل فئات الشعب المصري يعد أحد البرامج المصرية والتي وصل الإنفاق فيها إلى أكثر من 430 مليار جنيه، علاوة على العديد من المشروعات الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية في كل المجالات، في إشارة إلى النقل والكهرباء والطاقة والغاز والمشروعات الرياضية والخدمية لتعويض ما سبقنا في الفترات الماضية.

وتابع: "أنه على الرغم من جائحة كورونا وقسوتها على العالم استطاعت مصر الصمود والاستمرار في عملية التنمية والتقدم بشهادة العالم، فقد تقدمت مصر في مؤشر التنافسية الدولية بنحو 26 مركزا، وفي مؤشر البنية التحتية 48 مركزا على مستوى العالم في الخمس سنوات الماضية".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء "إن الدولة المصرية لديها الخطة الكاملة للسنوات القادمة حتى 2030، ونستهدف العودة مرة أخرى لمعدلات النمو المرتفعة"، مشيرا إلى أن الربع الأخير من العام المالي الماضي شهد عودة النمو الاقتصادي المصري بنسبة 7.7%، وسنستمر في السنوات المقبلة بهذه المعدلات مع العمل بكل قوة على مجابهة التحديات الرئيسية، وعلى رأسها قضية التنمية البشرية والنمو السكاني المتزايد.

وأضاف مدبولي -في كلمته خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي- "استطعنا بصورة حقيقية كمواطنين وكشعب مصري أن نعي أن تخفيض هذا المعدل من النمو السكاني لفترة على الأقل من 10 إلى 15 سنة سيجعل مصر في مكانة أخرى تمامًا بالتزامن مع التنمية التي نقوم بها".

وأشار إلى أن الدولة المصرية متبنية موضوع التعافي الأخضر وإدماج البعد البيئي في كل مشروعات التنمية وأيضا التحول الرقمي والميكنة الخاصة بكل الخدمات التي تقدمها الدولة، لأننا نعي أن هذا هو المستقبل الذي نتمناه لكل المواطنين في مصر.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بأن تضع تقرير التنمية البشرية تحت أعينها وتتم دراسة كل التوصيات وتفعيلها بأقصى قدر ممكن خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن مصر مستمرة في الانطلاق برؤية قيادتها وإرادة شعبها.