العثور على جثة كرواتية بمدينة نصر.. والنيابة تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر نيابة مدينة نصر، التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة كرواتية متعفنة داخل شقتها بمدينة نصر.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول، تلقى بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين من صحة البلاغ جرى استئذان النيابة العامة التي صرحت بكسر باب الشقة، وجرى العثور على جثة سيدة كرواتية 67 عاما، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي.

تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وكشفت التحريات عن أن المتوفاة متزوجة من مصري.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المتوفاة لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وصرحت بدفنها، واستدعت أهليتها لسماع أقوالهم حول الواقعة.