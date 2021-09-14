الداخلية: ضبط 183 سلاحًا ناريًا و242 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 183 قطعة سلاحًا ناريًا، و242 قضية مخدرات وتنفيذ 86418 حكم قضائي متنوع.

وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط عدد 183 قطعة سلاح ناري، بحوزة 154 متهما، وتنفيذ (86418) حكم قضائي بإجمالي 5985 محكوم عليهم، وضبط تشكيل عصابي، ضم متهمين، ارتكبا (4) حوادث متنوعة.

كما تم ضبط (242) قضية مخدرات بإجمالي عدد (260) متهما، وضبط (40) متهما هاربا، وضبط (31) متهما في أعمال بلطجة، وضبط (332) دراجة نارية مخالفة، وضبط (26564) مخالفة مرورية متنوعة، وفحص (53) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.