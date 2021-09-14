محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة.

كانت معلومات وتحريات أجهزة الأمن، أفادت بقيام 4 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة كائنة بالطابق الأرضي بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالورشة المشار إليها والمملوكة لأحدهم، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 3 متر - أدوات ومعدات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .