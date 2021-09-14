بزعم توفير فرص عمل.. ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين، وإيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم داخل البلاد بالقاهرة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض العديد من الشباب راغبي العمل داخل البلاد لوقائع نصب واحتيال والاستيلاء على أموالهم من قِبل إحدى شركات التوظيف بزعم إيجاد فرص عمل لهم في وظائف ومهن مختلفة بمرتبات مُجزية داخل البلاد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص ، مقيم بالجيزة) حيث قام المذكور بممارسة نشاطاً احتياليا تخصص في الاستيلاء على أموال الشباب راغبي العمل داخل البلاد وقام بإنشاء شركة غير مرخصة للتوظيف وإلحاق العمالة الداخلية كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة وأعلن عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقدرته في توفير فرص عمل للشباب بمهن مختلفة بالفنادق السياحية والشركات والمؤسسات التجارية بمرتبات مُجزية والزعم بتوفير السكن وتأمين وانتقالات لمعظم تلك الوظائف بقصد استقطاب الشباب راغبي العمل والاستيلاء على أموالهم مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية كرسوم إدارية "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليها بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة وعثر على (كمية من عقود عمل وهمية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لعدد من الشركات والفنادق المختلفة – عدد من خطابات ترشيح بأسماء أشخاص مختلفين لشغل وظائف ومهن مختلفة – عدد من وثائق التعارف – كمية كبيرة من أوراق خاصة بعملاء الشركة – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي)، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.