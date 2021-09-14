ضبط شخص لحيازته مواد مخدرة بقصد الإتجار في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لحيازته مواد مخدرة بقصد الإتجار في الأقصر.

كانت معلومات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الأقصر قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر)، بالإتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (بندقية خرطوش - طلقتان من ذات العيار – كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه غير المشروع والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه والهاتف للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.