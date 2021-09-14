ضبط عامل يتاجر في الأسلحة النارية بدون ترخيص بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عامل لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص بمطروح.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح قيام (عامل ومقيم دائرة قسم شرطة الحمام) بالاتجار في الأسلحة النارية بدون ترخيص وعرضه "بندقية خرطوش" للبيع.

عقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (15 بندقية خرطوش، 45 دبشك فيبر لبنادق خرطوش).

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات لصالح (عامل آخر مقيم دائرة قسم شرطة الحمام) نظير مبلغ مالي، وقيامة بعرض إحدى البنادق للبيع خشية عدم التزام المذكور بإعطائه المبلغ المتفق عليه.

باستهداف الأخير أمكن ضبطه، واعترف بأن المضبوطات خاصة بآخر (مقيم المحامدة القبلية بسوهاج "له معلومات جنائية") واتفاق المذكور معه على الاحتفاظ بالسلاح نظير مبلغ مالي لحين حضور أحد الأشخاص واستلام المضبوطات منه، على إثر ذلك قام بتسليم المضبوطات للمتهم الأول الذي ضبط السلاح بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة والذخائر غير الـمُرخصة.