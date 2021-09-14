شرطة المسطحات تشن حملة لضبط المخالفات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا متنوعة، وفى مجال حماية البيئة المواد الغذائية: ضبط ( 2 مصانع– شركة) بدون ترخيص، بمضبوطات بلغت ( 7,834 طن مواد غذائية وكذا 4204 عبوة شوكولاتة مواد غذائية بدون بيانات ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر)، بالمخالفة لقانون حماية البيئة والصحة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.