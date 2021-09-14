ضبط مخزن بدون ترخيص لحيازته كميات من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط (3465 قطعة مصنوعات جلدية "كوتشي" وجميعها مجهولة المصدر ومقلدة ومنسوبة لماركات عالمية) بحوزة (المسئول عن مخزن مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر "مقلدة" ومنسوبة لماركات عالمية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.