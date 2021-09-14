شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تهدى حقائب مدرسية للطلاب بالمناطق الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافذ وشوادر "كلنا واحد" اليوم الثلاثاء، اقبالًا من المواطنين، حيث انطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من المبادرة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

جاء ذلك تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، حيث تواصل وزارة الداخلي طلاق المرحلة التاسعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، إهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية.

يأتى ذلك إتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.