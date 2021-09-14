شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة وأمطار.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 إلى الأحد المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :

- طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

- اعتبارا من غدا الأربعاء 15 سبتمبر، تحسن فى الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

- تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا .

- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وعن فرص الأمطار كما يلى :

- يوم الثلاثاء 14 سبتمبر :

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية "السلوم ومطروح" ، تمتد بعد فترة الظهيرة إلى الإسكندرية وشمال الدلتا ( البحيرة - كفر الشيخ )على فترات متقطعة

- يوم الأربعاء 15 سبتمبر :

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا "السلوم ومطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - العريش )على فترات متقطعة

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة

وبعد يوم الأربعاء وحتى الأحد ، من المتوقع أن تنحصر فرص الأمطار وتستقر درجات الحرارة باقى الأيام ، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

