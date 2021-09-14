برنامج الأمم المتحدة الإنمائى: نتعاون مع مصر لتحقيق التنمية المستدامة

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القاهرة - سامية سيد - عرضت فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة مصورة من آخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائى، حيث تحدث الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف شتاينر خلال رسالته: شهدت الفترة الماضية تراجعا في التنمية البشرية، وكان علينا مصر تستجيب للازمات الدولية مثل أزمة المناخ، وتطوير استراتيجية وطنية جديدة لمواجهة تغير المناخ، وأنشأت المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

وتابع: "نعمل على تسريع العملية الإنمائية وفق مجموعة من الحلول التنموية خاصة في مجال التحول الرقمى بعد أزمة جائحة كورونا، ونواصل العمل مع العديد من الدول فى هذا الملف".

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائى: "عملت الأمم المتحدة على التعاون مع مصر وفق شراكة متكافئة لتحقيق المصالح المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة وتواصل العمل مع مصر التي قد تنشأ وتوثر على الكوكب، نحو مستقبل أكثر شمولا للجميع وأكثر خضرة وأكثر استدامة بعد أزمة كورونا".