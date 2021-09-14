شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. العدل ترسل مذكرة لندب وتجديد ندب القضاة للعمل بالمحاكم الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضه، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن تجديد ندب وندب القضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية للعمل اعضاء بالمحاكم الاقتصادية لمدة سنة تبدأ من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى على النحو الموضح بالمذكرة قرين اسم كل منهم.

يشار إلى أنه سبق نشر الحركة القضائية لرؤساء المحاكم الاقتصادية والابتدائية للعام القضائى 2021 /2022، والتي تضمنت تجديد ندب 20 قاضيا، وندب 13 لرؤساء المحاكم سالفة الذكر. وتم إرسالها للمجلس الأعلى للقضاء لاعتمادها.