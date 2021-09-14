شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع أنشطة وزارة الثقافة فى قرى مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول أنشطة الوزارة في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمحافظات أسيوط، والشرقية، والبحيرة، الإسكندرية، خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2021 في إطار حرص الدولة على الارتقاء بحياة المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية دور وزارة الثقافة ضمن مبادرة "حياة كريمة" في غرس بذور التوعية والحث على القراءة والتعلم، والمساهمة فى بناء عقول الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن بناء الإنسان لا يقل أهمية عن ارتفاع البنيان وهو ما تدركه الدولة جيداً وتحرص عليه.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة الثقافة قامت بتنفيذ 409 أنشطة ثقافية، بمحافظة أسيوط، خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2021، إستفاد منها نحو 42 ألف مواطن بالعديد من قرى مركز ساحل سليم، بأسيوط، ومن بينها قرى: الشامية، والخوالدة، والغريب، والمطمر، واللوقا، والعونة، والعفادرة، والتناغة، والرويجات، وغيرها.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم أن الفعاليات الثقافية اتسمت بالتنوع وخاطبت جميع الشرائح العمرية والإجتماعية، حيث تضمنت ورشاً فنية وأدبية وفكرية ومعارض للكتاب، إلى جانب عروض موسيقية، وأخرى مسرحية تناقش قضايا اجتماعية ومعالجتها، وأنشطة لإكتشاف المواهب، وورش عمل للحرف اليدوية والتراثية، فضلاً عن تقديم عروض لدار الأوبرا المصرية في ختام الفعاليات الثقافية والفنية.

وأضافت الوزيرة، أنه تم تنفيذ 22 ليلة عرض مسرحية خلال الفترة من 15 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2021، في 16 قرية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" بـ 3 محافظات، هي الشرقية، والبحيرة، والإسكندرية، حضرها نحو 21 ألف مواطن، مشيرة إلى أنه تم أيضاً تزويد 58 مكتبة مدرسية بالعديد من المراحل التعليمية بنحو 10813 كتاباً و 2500 مطوية ثقافية، كما تم اعتماد نموذج تصميم كشك مبادرة "كتابك" تمهيداً لتعميمه على المراكز الرئيسية ضمن مبادرة "حياة كريمة" للوصول بالكتاب إلى المواطن أينما كان وربط الأجيال القادمة بقيمة القراءة والإطلاع.