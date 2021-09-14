شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة ينظم اليوم الثلاثاء 312 رحلة جوية لنقل أكثر من 36 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مطار القاهرة الدولى اليوم، الثلاثاء، 312 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها أكثر من 36 ألف راكب.

وحسب مصادر بالمطار فمن المنتظر أن يغادر المطار 155 رحلة جوية تقل على متنها 20710 راكب إلى عدة وجهات دولية منها نيويورك لندن باريس أسطنبول ألكويت فيينا أديس أبابا موسكو روما فرانكفورت برلين أمستردام بودابست زيورخ بغداد ميلانو لارنكا إنجمينا موسكو كييف سانت بطرسبرج مسقط لاجوس أبوجا هوانزو بيروت أبوظبى أربيل دبى الشارقة البحرين جدة المدينة الدمام الرياض أثينا رأس الخيمة عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.

فى حين يستقبل مطار القاهرة 156 رحلة تنقل على متنها 15431راكب قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها نيويورك زيورخ تورنتو نيويورك فرانكفورت لندن باريس روما فيينا موسكو أسطنبول ميلانو كييف أديس أبابا عمان الكويت الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى لارنكا بودابست جنيف أمستردام أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا الخرطوم الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.

و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.