شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضعت 4 محاور لاستعادة قوة التنظيم النقابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رسمت طريقا جديدا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابى وارتكزت الاستراتيجية الوطنية على أربعة محاور، المحور الأول هو الاهتمام والتثقيف العمالى، وذلك حتى تستطيع النقابات بدورها فى المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية.

وأضاف البدوى، فى بيان، أن المحور الثانى هو دخول التنظيم النقابى عالم الرقمنة وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقا للمحددات القانونية، والمحور الثالث هو الدعم المالى النقابات العمالية ودون ان يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابى.

وأشار البدوى إلى أن قلة الموارد المالية عطلت الكثير من الأدوار التى كان يقوم بها التنظيم النقابى لصالح العمال مثل التثقيف والتدريب، مضيفا: أن المحور الرابع فهو مشاركة التنظيم النقابى فى رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال تواجده بقوة فى المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبر تعبيرا حقيقيا عن الشريحة التى يمثلها.