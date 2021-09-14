وزير الري: نتصدى بكل حسم للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل في كافة إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية، مع مواصلة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

ووجه عبد العاطي، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع القيادات التنفيذية في الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة في مختلف المحافظات، برفع حالة الاستنفار في جميع جهات وزارة الري استعدادا لموسم الأمطار والسيول، والتأكيد على المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.

واستعراض وزير الري الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع..موجها بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة في كافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي الأمر الذي يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية.

واستعراض الوزير نتائج المؤتمرات الموسعة التي تم عقدها بمحافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الري الحديث، مع التوجيه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث في مختلف المحافظات.

كما استعرض موقف المشروعات التنموية الكبرى التي تقوم وزارة الري بتنفيذها حاليا، مثل مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في مصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، ومشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى.

وتم خلال الاجتماع عرض التقدم المحرز في تنفيذ أعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والرى في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الانتاج الزراعي بالواحة والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

كما استعرض عبدالعاطي موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والمقرر عقده خلال الفترة من 24 وحتى 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، بمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وشدد وزير الري على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.