شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور الرئيس السيسى.. إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بمصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، فعالية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.