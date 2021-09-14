العدل تقرر إنشاء 3 فروع للتوثيق في القليوبية وبنى سويف

وقررت الوزارة إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد مدينة العبور، ويتبع الشهر العقارى والتوثيق ببنها ويكون مقره مكتب بريد مدينة العبور دائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق مكتب بريد تزمنت الغربية، ويتبع الشهر العقارى والتوثيق ببني سويف، ويكون مقره داخل مكتب بريد تزمنت الغربية، دائرة قسم شرطة بني سويف.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012