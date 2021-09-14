شكرا لقرائتكم خبر عن 53% من القراء يستبعدون استكمال مسابقة كأس مصر مع إقامة معسكر للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع استكمال مسابقة كأس مصر مع طلب المدير الفني لمنتخب مصر إقامة معسكر للمنتخب، استبعد غالبية القراء استكمال مسابقة كأس مصر مع طلب المدير الفني لمنتخب مصر إقامة معسكر للمنتخب.

واستبعد 53% من القراء استكمال مسابقة كأس مصر مع طلب المدير الفني لمنتخب مصر إقامة معسكر للمنتخب، بينما توقع 47% من القراء استكمال مسابقة كأس مصر مع طلب المدير الفني لمنتخب مصر إقامة معسكر للمنتخب.



