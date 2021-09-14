شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد لتقدم المقبولين بالجامعات الخاصة وسداد المصروفات.. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التعليم العالى، أنه يجب على الطلاب المتقدمين للقبول بالجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى والتي تم إعلان نتائجها أمس سرعة التوجه للجامعة المرشح لها لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وسداد المصروفات وفقًا للوائح المنظمة لكل جامعة، وذلك فى موعد غايته نهاية عمل يوم الخميس 16/9/2021، وفى حالة تخلف الطالب عن إتمام تلك الإجراءات يعتبر ترشيحه لاغيًا ولا يحق له التقدم لأى جامعة خاصة فى أى مراحل تنسيقية تالية.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اعتمد نتيجة القبول الإلكترونى للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022، وذلك بترشيح 30220 (ثلاثين ألفًا ومائتين وعشرين) طالبًا فى هذه المرحلة.

وكان قال الدكتور محمد حلمى الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إنه تقرر فتح باب التقدم المباشر لطلاب الثانوية العامة 2019-2020، وطلاب الثانوية الأزهرية للتقدم المباشر إلى الجامعات الخاصة وليس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى الموحد للقبول بالجامعات الخاصة، موضحا أن التقدم سيكون لمدة أسبوع .

وأضاف الدكتور محمد حلمى الغر فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن تنسيق طلاب العام الماضى سيكون وفقا للحد الأدنى للقبول للعام الماضى وليس بتنسيق هذا العام، حيث أن العام الحالى شهد انخفاض فى درجات ومجموع الثانوية العامة وبالتالى انعكس على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة لهذا العام.