شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية مع لقاح كورونا؟..الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشركة القابضة للقاحات فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن الخطر في فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، هو قدرته الكبيرة على الانتشار، وشدة العدوى وخاصة المتحورات التي ظهرت مؤخراً.

وأوضح الدكتور مصطفي محمدى الخبير في برامج التطعيمات، أن لقاح كورونا لا يمنع الحصول على تطعيم الانفلونزا الموسمية، ومتابعا، مرضى الجهاز التنفسي أو الأمراض المزمنة أو في القلب أو أمراض مناعية ننصحهم بالحصول على تطعيم الانفلونزا الموسمية إلى جانب تطعيم كورونا».

وأشار إلى أنه يمكن الحصول عليهم في وقت متقارب ويمكن الحصول عليهم في نفس اليوم، ولكن كل تطعيم في كتف مختلف، ولا يوجد مشكلة في الحصول عليهما معاً.

