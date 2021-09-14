وزير الري يتفقد مشروعات الموارد المائية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

واصل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، زيارته الميدانية لمحافظات الصعيد بزيارة محافظة أسيوط لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة، حيث التقى باللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واستعرضا موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وشهد عبدالعاطي واللواء سعد حفل افتتاح كوبري السيارات المقام أعلى ترعة السوهاجية، وصرح عبدالعاطي أن الكوبري حمولة 70 طنًا، وتم تنفيذه في أقل من عامين تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري في أسيوط، بهدف تخفيف الضغط المروري على مزلقانات السكة الحديد بأبوتيج، وتسهيل الحركة المرورية بين غرب وشرق السكة الحديد لخدمة قرى (البلايزة - دوينة - الأقادمة - بني سميع - الزرابي)، وربط الطريق الزراعى أسيوط - سوهاج بالطريق الزراعي الفرعي غرب السكة الحديد بأبوتيج.

ووجه وزير الري، مسئولي الري بمحافظة سوهاج بالتأكد من جاهزية منشآت الحماية من السيول ومراجعة جاهزية مخرات السيول لاستقبال المياه وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.

وتفقد عبدالعاطي أعمال تأهيل ترع (مجرور الأسيوطي - الشيخ سويفي - جنابية باقور الثانية - بني سميع - المعصرة).​