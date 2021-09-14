"عايز اسمع منكو الأول".. الرئيس السيسي يستمع لشكوى مواطني الرويسات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من المواطنين في منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين.

وقال مواطن مسن للرئيس السيسي: "نفسي في أي حاجة، أنا سايب القاهرة وجاي هنا اشتغل استورجي، من 1984 شغال هنا، لا معايا فلوس ولا معايا معاش، جزاك الله كل خير"، ورد الرئيس: "اللي تؤمر بيه، أنا تحت أمركو كلكوا".

وأضاف المواطن: "نفسي في حاجة أعيش عليها الباقي من عمري، أنا من منشية ناصر، لكن معرفتش أخد شقة في الأسمرات للأسف، جزاك الله كل خير عن مصر".

ورد الرئيس: "أنا جاي هنا عشان اسمع منكوا، وأسمع طلباتكو كلها".

وأضاف أحد المواطنين: "من ساعة ما توليت، والدنيا آمان آمان آمان"، ورد الرئيس: "ربنا يديم علينا نعمة الآمان".