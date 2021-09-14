شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث إذا لم يحصل المريض على مشتقات البلازما؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه اذا لم يحصل المريض علي مشتقات البلازما بالنسبة لمرضى النزف المستمر الهموفيليا يحدث تدهور سريع للحالة إذا لم يحصل علي عوامل التجلط الذى يفشل جسمه في تكوينها، وكذلك مضاعفات عنيفة مثل تشوهات المفاصل والتى تؤدى إلي إعاقة مزمنة.

وبالنسبة لمرضى نقص الألبومين المصابين بالكلي والكبد تصل المضاعفات إلى استسقاء البطن وتورم الجسم، كما تحدث مضاعفات خطيرة تصل فشل عضلة القلب والوفاة .







