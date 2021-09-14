شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تسمح باسترداد رسوم جدية التصالح حال نزع الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه يمكن استرداد أموال جدية التصالح على مخالفات البناء أو أى قسط تم دفعه، حال نزع ملكية العقار في توسعات الطرق الجارى تنفيذها، أو أعمال التطوير الجارية بالمحافظة، وذلك من خلال تقديم طلب بذلك ويتم الموافقة عليه ورد الأموال التي تم دفعها.



ونفذت العاصمة عددا من المشاريع لتوسعة الطرق وانشاء محاور جديدة، منها محاور " عدلى منصور، وشينزو أبى وغيرها من المحاور التى استهدفت حل ازمات المرور بالعاصمة.

وشهدت العاصمة عددا كبيرا من أعمال التطوير بالمحاور المرورية، وإنشاء عدد جديد لحل أزمات المرور، والتى أتت بثمارها نظرا لسرعة التنفيذ، منها محور "الدائرى – جوزيف تيتو – النصر" بطول 21 كم، خلال شهر يونيو 2020، وشملت أعمال التطوير تطوير طريق الأوتوستراد وإنشاء 5 كبارى جديد، وتطوير طريق القاهرة / السويس، ومحور روكسى – رمسيس" شمل إنشاء طريق كوبرى القبة – رمسيس بطول 4 كم وعرض 15 متر، ويتكون من اتجاه واحد يضم 3 حارات مروري، وتطوير ميدان ابن سندر، وشارع الخليفة المأمون، وشارع السيل، ورفع كفاءة شارع المقريزى، ومحور الفردوس، ويربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة.