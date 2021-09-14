شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة العبور الجديدة: تجهيز أكثر من 28 ألف وحدة سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد على ، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن المدينة انتهت من معظم مشروعات إنشاء وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وكذلك الوحدات الخاصة بانتقال سكان المناطق غير الآمنة، موضحا أنه تم الانتهاء من تجهيز أكثر من 28 ألف وحدة سكنية ، بجانب تجهيز 1750 عمارة تم تخصيص 1656 عمارة.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن هناك شريحة وحدات إسكان سكن مصر، وعدد عماراتها 130 عمارة تضم 3120 وحدة، وتم الانتهاء من 85 عمارة وتم تخصيص 61 عمارة ، وافتتحنا المرحلة الأولى ، وبدأنا التخصيص منذ أمس.

ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة إلى أن هناك شريحة ثالثة من الإسكان للمناطق غير الآمنة، وتضم 96 عمارة 3456 وحدة، وسيتم الانتهاء منها وتسليمها في يونيو 2022 .