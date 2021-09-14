شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الأعلى للجامعات: أعداد الإصابات بفيروس كورونا تزيد شتاءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: الصحة: 84.2% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية وزيرة التضامن تعلن بدء صرف مستحقات شهداء ومصابى الحوادث الإرهابية غدا هيئة الدواء: مصل الأنفلونزا متواجد حاليا بمصر وسيتم توزيعه على الجهات المختصة الأعلى للجامعات: أعداد الإصابات بكورونا تزيد شتاءً وجاهزون بـ36 مستشفى عزل التعليم تشدد على عدم إجبار الطلاب بشراء الزى المدرسى من أماكن معينة التعليم الفني: أصبحنا نهتم بالمهارات والسلوكيات ولا نركز على المعارف لوحدها التعليم: لن يتم عقد امتحانات فى الأيام التالية لأعياد المسيحيين بالعام الجديد التضامن: توفير 4500 فرصة عمل لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة من القطاع الخاص التضامن: لدينا قاعدة بيانات بـ34 مليون مواطن.. و3,9 مليون أسرة تحصل على دعم وزارة التضامن توجه فريق "أطفال بلا مأوى" لإنقاذ فتاة فى مدينة السلام التعليم العالى: افتتاح ملتقى شباب جامعات المحافظات الحدودية بالعريش وزير التعليم العالى يلتقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين