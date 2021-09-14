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أخبار × 24 ساعة.. الأعلى للجامعات: أعداد الإصابات بفيروس كورونا تزيد شتاءً

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الصحة: 84.2% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

وزيرة التضامن تعلن بدء صرف مستحقات شهداء ومصابى الحوادث الإرهابية غدا

 

هيئة الدواء: مصل الأنفلونزا متواجد حاليا بمصر وسيتم توزيعه على الجهات المختصة

 

الأعلى للجامعات: أعداد الإصابات بكورونا تزيد شتاءً وجاهزون بـ36 مستشفى عزل

 

التضامن: لدينا قاعدة بيانات بـ34 مليون مواطن.. و3,9 مليون أسرة تحصل على دعم

 

التضامن: توفير 4500 فرصة عمل لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة من القطاع الخاص

 

التعليم: لن يتم عقد امتحانات فى الأيام التالية لأعياد المسيحيين بالعام الجديد

التعليم تشدد على عدم إجبار الطلاب بشراء الزى المدرسى من أماكن معينة

التعليم الفني: أصبحنا نهتم بالمهارات والسلوكيات ولا نركز على المعارف لوحدها

وزارة التضامن توجه فريق "أطفال بلا مأوى" لإنقاذ فتاة فى مدينة السلام

التعليم العالى: افتتاح ملتقى شباب جامعات المحافظات الحدودية بالعريش

 

وزير التعليم العالى يلتقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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