شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لا يوجد اختلاف فى أسعار المحاسبة على الاستهلاك بالعداد الكارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا صحة لما يتردد بأن هناك اختلافا في المحاسبة على أسعار شرائح الكهرباء بالنسبة لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، موضحا أن أسعار الشرائح لا علاقة لها بنوع العداد سواء تقليدى أو مسبق الدفع.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار شرائح الكهرباء المعلمة منذ يوليو 2020 وحتى يوليو 2028 سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو غيرها واحدة فى مختلف أنواع العدادات سواء التقليدية أو مسبوقة الدفع.

وأشار حمزة، إلى أن العدادات مسبوقة الدفع تتميز بأنها لا تحتاج لتدخل عنصر بشرى فى التعامل معها و تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى حساب الاستهلاك والتعامل مع المواطن فى كافة الإجراءات، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع من ضمن مميزاته المحاسبة الدقيقة لاستهلاك المواطنين.