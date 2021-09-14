أمين الفتوى: إصدار قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيرى إنجاز تشريعى لمصر

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إنشاء صندوق الوقف الخيرى يشجع فى الإسهام فى المشروعات الحضارية والأمور تقيم الحضارة من أوجه الأمور التى نص عليها القانون منها التعليم والدعوى والمشروعات القومية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن إصدار القانون بإنشاء صندوق الوقف الخيرى إنجاز وفى غاية العظمة، لافتا إلى أن يد الناس هى التى تبادر فى الخير، وأن الصدقة الجارية معناها إن الإنسان يموت وصدقته تعود عليه بالنفع.

وتابع :"ثقافة العمل الخيرى والنفع العام لابد وأن تنتشر فى الوقت الحالى، هناك جهات منها صندوق تحيا مصر تنظم الأماكن والأحسن والأولى سيكون أكثر ثوابا".

وعن ربط مساجد آل البيت ببعضها البعض، قال : "التحول الحضارى الذى تشهده مصر هو تحول رشيد يجمع ما بين الماضى وبين معايير التحول الحضارى الجديد، والحفاظ على نمط مصر الراقى، واستثمار القوة الناعمة التى تعتز بها مصر وتنميته التى تنتج عنها السياحة الدينية، وكل هذا يدعو إلى الفخر والسرور".