الرئيس السيسي يتبادل الحديث مع المواطنين فى الرويسات بشرم الشيخ.. صور

القاهرة - سامية سيد - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية مساء اليوم بمنطقة مساكن الرويسات بشرم الشيخ، حيث توقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنين والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

محمد يوسف

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