شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء: انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن ما حدث منذ عام 2015 حتى الآن من ناحية التحول الرقمى وأمور أخرى لم يحدث فى عشرين عاما، مشيرا إلى أن معظم "إن لم يكن كل" قواعد المعلومات الحكومية أصبحت إلكترونية وحدث تطور كبير فى البنية التحتية.

وأشار مستشار رئيس الوزراء خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد على، إلى أن انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون قبل نهاية العام، وتم تدريب الموظفين تدريبا عاليا الجودة وأنه سيتم العمل فى نفس يوم الانتقال بالمنظومة الجديدة.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، أن منصة مصر الرقمية تقدم 100 خدمة خاصة بالمواطن.