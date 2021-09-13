شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة القضائية لأعضاء القطاعات المختلفة بوزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، ندب وتجديد ندب المستشارين للعمل في إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة لمدة عام قضائي للعام القضائى الجديد 2021 /2022.

وانتهى قطاع التفيش القضائى بوزارة العدل من إعداد الحركة القضائية لأعضاء القطاعات المختلفة بوزارة العدل وتم ارسالها الى مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله شوضة، لاعتمادها بشكل نهائى.



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