- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة القضائية لأعضاء القطاعات المختلفة بوزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، ندب وتجديد ندب المستشارين للعمل في إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة لمدة عام قضائي للعام القضائى الجديد 2021 /2022.
وانتهى قطاع التفيش القضائى بوزارة العدل من إعداد الحركة القضائية لأعضاء القطاعات المختلفة بوزارة العدل وتم ارسالها الى مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله شوضة، لاعتمادها بشكل نهائى.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14