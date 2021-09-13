شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: لدينا قاعدة بيانات بـ34 مليون مواطن.. و3,9 مليون أسرة تحصل على دعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، ومدير برنامج فرصة التابع للوزارة، أن برنامج فرصة هو جيل جديد من التمكين الاقتصادى، حيث يعمل البرنامج على تهيئة الفرد وتعديل السلوك وتشجيع المواطن وانتقال الفرد من عدم العمل إلى العمل بحافز.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن: لدينا قواعد بيانات بها 34 مليون مواطن، وهناك 3,9 مليون أسرة حوالى 15 مليون مواطن يتلقون دعم من وزارة التضامن.

وتابع مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى: باقى قاعدة البيانات إما رفضوا أو حصلوا على الدعم حتى تخرجوا من الجامعة، موضحا أن 44 % من الحاصلين على الدعم أعمارهم أقل من 40 سنة أى فى سن العمل، مشيرا إلى أن من ينضم لبرنامج فرصة لا يتم حذفه من برنامج تكافل وكرامة لمدة 6 أشهر لدعمه وإعطائه الفرصة لتدشين مشروعه.