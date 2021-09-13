شكرا لقرائتكم خبر عن خطة وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسى الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة استقبال العام الدراسى الجديد، المقرر انطلاقه 9 أكتوبر المقبل، حيث وجهت الوزارة المديريات التعليمية بضرورة حرص المدارس على تسجيل غياب الطلاب أول بأول، مع بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكرى بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والتضحية من أجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية على بشكل دورى، مع الالتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطنى أثناء طابور الصباح.



خطة وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسى الجديد



خطة وزارة التعليم



خطة استقبال العام الدراسى الجديد

وشددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتأكيد على ضرورة حصول كافة المعلمين والعاملين بالتعليم، وطلاب المرحلة الثانوية على التطعيمات اللازمة للوقاية من خطر الفيروس؛ حفاظًا على الصحة العامة لجميع أعضاء العملية التعليمية، فضلاً على المحافظة على التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل الفصول.