شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم الفني: أصبحنا نهتم بالمهارات والسلوكيات ولا نركز على المعارف لوحدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ترتيب التعليم الفني المصرى على دول العالم تحسن بشكل كبير خلال الـ 4 سنوات الماضية، موضحا أن ترتيب مصر ارتفع من المركز 138 - إلى 80 عالميا ، وهى قفزة كبيرة في ترتيب التعليم الفني .

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز: اعترفنا بحقائق أن التعليم الفني خلال الفترات الأخيرة جودته ليست مرتفعة والدليل على ذلك أن رجال الأعمال غير راضين عن الخريجين وبناء على هذا الأمر تغيير المناهج بمنظومة لا تعتمد على النظريات ولكن تعتمد على اتقان المهارات بجانب المعارف اللازمة لإتقان المهارات بجانب تعريفه لسلوكيات تلك المهارات .

ولفت نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن التعليم الفني يهتم بالمهارات والسلوكيات ولا يركز على المعارف لوحدها، بجانب إنشاء جيل جديد من المدارس الفنية كأنها مدارس نموذجية للتعليم الفني وهى المدارس التكنولوجية للتعليم الفني وتتم بمشاركة بين الحكومة ورجال الأعمال.