شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن توجه فريق "أطفال بلا مأوى" لإنقاذ فتاة فى مدينة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق "أطفال وكبار بلا مأوى" بإنقاذ فتاة متواجدة بمدينة السلام ،وانتقل على الفور فريق الوحدة المتنقلة بشمال القاهرة لبحث البلاغ، وتم مقابلة الحالة واتضح انها تعانى من صدمة نفسية ،ولم يتم التوصل منها عن اى معلومات تفيد هويتها وحالتها متدهورة.

وأفاد المواطنون أنها متواجدة منذ 15 يوما ومن خلال دراسة الحالة اتضح أنها لا تعانى من أى اضطراب ولا تظهر استجابات عدوانية، وتم كسب ثقة الحالة من الفريق استعدادًا لنقلها لإحدى دور الرعاية الاجتماعية.





وتم التنسيق مع إحدى المؤسسات ونقلها على الفور لحمايتها من الشارع وسيتم استكمال الإجراءات من قبل فريق إدارة الحالة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج حماية الأطفال والكبار بلامأوي في 13محافظة ومن خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ الاطفال والكبار بلامأوي











