3 مصابين في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات المعينة بالطريق المشار إليه بوقوع حادث مروري أسفر عن مصابين.

انتقلت قوة فرقة الشيخ زايد إلى محل الحادث، وتبين اختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلاب السيارة بنهر الطريق ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتجنيب الحادث نهر الطريق لتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.