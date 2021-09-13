حريق داخل شقة سكنية في أرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الاثنين، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء دون إصابات.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة بعقار بنطاق قسم شرطة العجوزة.
دفع اللوء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء تحت إشراف نائبه اللواء علاء السعيد ومدير إطفاء قطاع الشمال.
فرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط الحريق لتسهيل عملية الإطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات المجاورة.