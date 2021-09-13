عبور كلفه حياته.. قطار البدرشين ينهي حياة شرطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شرطي مصرعه صدمه قطار بمزلقان السكة الحديد بمركز البدرشين جنوب الجيزة، مساء الاثنين.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بمزلقان السكة الحديد ووجود متوفى.

وانتقل مأمور المركز رفقة ضباط المباحث إلى محل الحادث، وتبين أنه أثناء عبور أمين شرطة يدعى "أشرف. ش." 46 سنة، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور تصادف مرور قطار فصدمه وأطاحه بعيدا.

أسرع الأهالي بنقله إلى مستشفى البدرشين المركزي؛ أملا في إنقاذه لكنه فارق الحياة في غضون دقائق متأثرا بإصابته من شدة الاصطدام.

تم إيداع الجثة مشرحى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.