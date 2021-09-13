السيطرة على حريق بشقة سكنية في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا شبَّ بشقة سكنية فى منطقة كرداسة، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة من شقة بدائرة مركز كرداسة.

دفع اللوء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء تحت إشراف نائبه اللواء علاء السعيد ومدير وحدة إطفاء أكتوبر.

فرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط الحريق لتسهيل عملية الإطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات المجاورة.