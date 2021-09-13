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رئيس جامعة الأزهر يصدق على صرف ألف جنيه مكافأة مالية للجهد المبذول في مواجهة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على صرف ألف جنيه مكافأة مالية للعاملين بالقاهرة والأقاليم؛ نظرًا للجهد المبذول في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة .

وأوضح رئيس الجامعة في بيان له، الاثنين، أنه لا يتوانى أبدًا عن الموافقة على أي قرار من شأنه أن يدخل السرور على العاملين في جميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم " بحري - قبلي".

وطالب المحرصاوي، بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة، لتلقي لقاح فيروس كورونا لجميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم من خلال نقاط التطعيم الموجودة في الجامعة، سائلًا المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا الغالية بنعمة الأمن والأمان، وأن يرفع عنا جميعًا الوباء.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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