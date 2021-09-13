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الجوازات السعودية تدعو القادمين إلى المملكة لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن المديرية العامة للجوازات دعت جميع المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونياً قبل وصولهم إليها.

وأضاف حنفي لمصراوي، أن ذلك يأتي في إطار الإسهام من تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول من وذلك من خلال الرابط: اضغط هنا

وأوضح حنفي، أن التسجيل يشمل مواطني ، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم، وذلك تمشياً مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس (كوفيد -- 19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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