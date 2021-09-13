الوطنية للإعلام: بروتوكولات تعاون مع "إذاعات الدول الإسلامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، في مكتبه الدكتور عمرو الليثي المدير العام لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية، وأحمد مرتضى المسئول الإداري بالاتحاد.

وقال حسين زين إن هناك تعاون مثمر بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد، ونتطلع لمزيد من هذا التعاون بإنتاج مشترك يعزز من تحقيق الأهداف المشتركة وبما يحقق مصلحة الجانبين.

وأكد الليثي أهمية تفعيل التعاون مع الوطنية للإعلام التي تذخر بالخبرات الإعلامية الكبيرة وبما لديها من كنوز فنية تراثية، وأشار إلى ضرورة تكثيف البرامج التدريبية للإعلاميين لثقل مهاراتهم وخبراتهم، بالتعاون مع الاتحاد والوطنية للإعلام.

واتفق الجانبان على إبرام بروتوكولات تعاون لإنتاج مسلسلات إذاعية وتلفزيونية اجتماعية وتاريخية وإسلامية تسهم في تنمية الوعي و ترسخ للقيم والعادات والتقاليد الأصيلة و تعزيز نشر القيم الوسطية السمحة للدين الإسلامي.

كما ناقش الجانبان عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لإنتاج وتبادل البرامج الإذاعية مع الدول الأعضاء خاصة إذاعات القرأن الكريم، والتي تسهم بقوة في تجديد الخطاب الديني، وإبراز الصورة الصادقة الوسطية للدين الإسلامي الحنيف.