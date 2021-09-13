وزير الإسكان يستعرض التجربة المصرية في مياه الشرب أمام منتدى المياه بدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

يستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أمام المنتدى العربي الخامس للمياه، الذي يعقد في دبي خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري، التجربة المصرية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وخطة الوزارة لترشيد استهلاك المياه، والاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة في الأغراض المخصصة لذلك.

وذكر المجلس العربي للمياه - في بيان اليوم الاثنين، أن وزير الإسكان سيعرض أيضًا الخطة الاستراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب، والمقسمة إلى 6 خطط خمسية تمتد من عام 2020 وحتى عام 2050، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية من الوزارات المختلفة، ومنها وزارة الموارد المائية والري لتوفير طاقة إجمالية تبلغ 6.4 مليون متر مكعب يوميا بتكلفة إجمالية متوقعة 134 مليار جنيه.

من جهة أخرى، قال الدكتور خالد أبوزيد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى العربي للمياه، إن المنتدى سيشهد حضور وفود حكومية وممثلين عن القطاع الخاص من 22 دولة عربية، وسيتم خلال فعالياته على مدار 3 أيام تسليط الضوء على مجموعة من القضايا المحورية أبرزها: تحقيق الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن المائي العربي، تقنيات تحلية المياه كخيار استراتيجي لتحقيق الأمن المائي العربي المستدام.

وأضاف أنه سيتم مناقشة كيفية تفعيل دور موارد المياه في تحقيق السلام والتنمية، وتحسين الإدارة الفعالة للمياه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، السياسة والدبلوماسية المائية الخاصة بإدارة المياه العابرة للحدود، ووضع القوانين المُنَظِمة وتأسيس الشراكات الفعالة لإدارة وتطوير الموارد المائية المشتركة.

وأوضح أبوزيد أنه سيقام على هامش المنتدى معرض دولي لأحدث الأجهزة والنظم التكنولوجية في مجال قطاع المياه والصرف الصحي، إلى جانب عروض تفاعلية حية في محيط أرض المعرض لأحدث النظم والتقنيات المتعلقة بإدارة المياه.