المفتي: الفكر المتطرف والإرهاب جرثومة ووباء حل بالأوطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، إن الفكر المتطرف والإرهاب جرثومة وباء حل بالأوطان، ولا تكاد نقطة في العالم إلا وطالتها يد الإرهاب.

وأشاد المفتي بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحًا أنها تتناغم مع صحيح الدين الإسلامي، ومحور حقيقي لمكافحة الإرهاب.

وأشار إلي أن الاستراتيجية تشمل وتمتد ليس للحق السياسي والتعبير عن الرأي ولكن تشمل كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وهذا مهم في معالجة الخلل في حقوق الإنسان، وهذا نجده في الدين الاسلامي، وأن الحق ليس ممارسة الحق السياسي ولكن يمتد ليشمل كافة الجوانب.

جاء ذلك في الندوة التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة، لفضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور شوقي علام بعنوان "الدليل المرجعي الصادر عن هيئات الإفتاء فى العالم لمواجهة التطرف واستراتيجية المواجهة".

يحضر الندوة مجموعة الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفى ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام وجريدة الأهرام المسائي والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وعزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي.

كما يحضر الندوة الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الديار المصرية ووليد عبدالعزيز وأسامة سعيد وسامح عبد الله والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

كما يحضر أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف، وعدد من رؤساء التحرير الإصدارات الصحفية.