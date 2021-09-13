ضبط شخصين استوليا على مبالغ مالية من آخرين بزعم توظيقهم في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بالإستيلاء على مبالغ مالية من آخرين بزعم إلحاقهم للعمل بإحدى الشركات في قنا.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (2 مواطنين ، مقيمان بمحافظة قنا) يفيد بقيام (شخصين) بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم قدرتهما على إلحاقهما بإحدى الوظائف بإحدى الشركات مُدعيان علاقاتهما ونفوذهما بكبار بمسئولى تلك الجهة "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين أن وراء إرتكابها (إثنين من موظفى إحدى الشركات بمحافظة قنا) حيث قاما بإستغلال طبيعة عملهما بالشركة وقاما بالنصب والإحتيال على الشاكيان والحصول منهما على مبالغ مالية ، بزعم مقدرتهما على تعيينهما فى وظائف الشركة من خلال الإدعاء بعلاقتهما بكبار مسئولى جهة عملهما – على خلاف الحقيقة– وعدم وفائهما بذلك ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرصة عمل أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.